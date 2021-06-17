19 июня Североморск присоединится к международной акции «Сад памяти».

Высаживать деревья жители флотской столицы будут на площади Мужества рядом с обелиском «В честь мужества, героизма североморцев и во славу российского флота». Начало акции в 11.00.

Напомним, впервые «Сад памяти» прошёл в 2020 году. В год 75-летия Великой Победы акцию поддержали свыше трехсот тысяч участников, которые высадили деревья по числу погибших в годы Великой Отечественной войны – 27 миллионов саженцев.