19 июня состоится театрализованное представление «Детям о донорстве», приуроченном к Всемирному дню донора

Активисты Мурманской региональной общественной организации доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» в оригинальной и доходчивой форме расскажут детям, кто такой донор и почему важна каждая сданная капелька крови.

Как считают представители организации, формирование готовности к донорству, популяризацию добровольного безвозмездного донорства крови нужно начинать, как можно раньше, со школы и даже с детского сада.

Мероприятие будет проходить в понедельник с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а («СОПКИ. APT.»).

Фото: https://vk.com/kaplya.zhizni?z=photo-119971705_457248741%2Fwall-119971705_1451