Мурманская область. Арктика (16+)18.06.23 17:00
19 июня состоится театрализованное представление «Детям о донорстве», приуроченном к Всемирному дню донора
Активисты Мурманской региональной общественной организации доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» в оригинальной и доходчивой форме расскажут детям, кто такой донор и почему важна каждая сданная капелька крови.
Как считают представители организации, формирование готовности к донорству, популяризацию добровольного безвозмездного донорства крови нужно начинать, как можно раньше, со школы и даже с детского сада.
Мероприятие будет проходить в понедельник с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а («СОПКИ. APT.»).
Фото: https://vk.com/kaplya.zhizni?z=photo-119971705_457248741%2Fwall-119971705_1451
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Скоро в эфире18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«За мечтой». Художественный фильм (12+)20:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Может ли работодатель запретить сотруднику подработку? Ответ даёт юрист «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 31 копейку, евро укрепилось почти на 67 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Изменены правила прохода иностранных судов по Севморпути