Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 09:30
19 июня возвращена очередная группа российских военнослужащих
Вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории 19 июня возвращена группа российских военнослужащих.
Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Фото и видео: https://vk.com/mil
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