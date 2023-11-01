19 ключевых индикаторов: подведены итоги оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований Мурманской области за 2022 год
Вчера на выездном заседании правительства региона первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко рассказала об основных показателях системы оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований региона за 2022 год.
Напомним, в 2022 году правительством региона была сформирована региональная система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, необходимая для структурирования работы по достижению нацпроектов и реализации стратегического плана «На Севере – жить».
«По поручению губернатора мы практически обновили систему оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Прежде всего, мы обновили перечень показателей и впервые установили плановые значения, для того чтобы оценивать фактические достижения, также мы утвердили все необходимые методики мониторинга и расчёта этих показателей. Методика оценки синхронизирована с федеральными документами и работает, прежде всего. на повышение качества жизни жителей», – сообщила Оксана Демченко.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на выездном заседании правительства региона в Коле подведены итоги оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований Мурманской области за 2022 год уже по обновлённой системе рейтингования, которая проводилась по 19 ключевым индикаторам, характеризующим качественные изменения в муниципалитетах, а именно: предпринимательскую активность, укрепление налогового потенциала, динамику инфраструктурного развития, повышение качества городской среды, создание условий для самореализации личности и другое. Учитывалось как достижение плановых значений, так и динамика изменений.
«Для нас важно, как меняется ситуация в муниципалитете. Поскольку именно это показывает степень усилий муниципальной команды для достижения поставленной задачи», – подчеркнула первый вице-губернатор.
Победители определены в трёх группах: в группе муниципальных округов два победителя – Оленегорск и Мурманск, в группе муниципальных районов – Кольский район, в группе ЗАТО – ЗАТО п. Видяево.
«Но это не значит, что всё хорошо только у победителя. Это комплексная оценка. Внутри каждого показателя есть как лидеры, так и те муниципалитеты, которым есть к чему стремиться. На наш взгляд это должно стимулировать всех остальных», – сказала Оксана Демченко.
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по итогам рейтингования Мурманск и ЗАТО Видяево получат по 4,5 млн рублей, Оленегорск и Кольский район – по 3 млн рублей. Гранты могут быть использованы на социально значимые мероприятия, в том числе мероприятия по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры, закупке оборудования для учреждений социальной сферы и другое.
В ходе заседания правительства Оксана Демченко также рассказала о проектах, которые были реализованы по итогам распределения грантов в прошлом году.
Так, в Кировске отремонтировали помещения библиотеки и увеличили протяженность лыжных трасс лыжного стадиона «Тирвас», в Мурманске оснастили детский сад, построенный в рамках регионального проекта «Содействие занятости», новым оборудованием, в Кольском районе – отремонтировали два детских сада, в ЗАТО Североморск выполнили текущий ремонт в художественной и музыкальной школах, а также в детской библиотеке.
По итогам заседания главам муниципалитетов поручено провести анализ изменений и «работу над ошибками», предполагающей разработку соответствующих мер по тем направлениям, где нужно подтянуться.
По решению главы региона Андрея Чибиса на следующий год сумма гранта муниципалитетам будет увеличена в два раза – с 15 млн до 30 млн рублей.