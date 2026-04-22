19 мая Совет депутатов флотской столицы заслушает ежегодный отчёт главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципалитета за 2025 год

21 апреля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева провела заседание представительного органа власти флотской столицы. Депутаты рассмотрели 15 вопросов. В том числе: на 19 мая назначили дату ежегодного отчёта главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципалитета за 2025 год

Решением Совета депутатов на 18.00 18 мая назначены публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2025 год» (предложения по внесению изменений и дополнений в проект отчёта принимаются в письменном виде в Совете депутатов в каб. № 40 с 22 апреля по 15 мая с 9.00 до 13.00, с 14.30 до 17.00 в будние дни, а также через pos.gosuslugi.ru).

Депутаты решили предложить Избирательной комиссии Мурманской области для назначения членом Североморской территориальной избирательной комиссии 2026-2031 гг. с правом решающего голоса кандидатуру Нины Юрьевны Леонтьевой, внесли изменения в Положение о порядке предоставления в аренду объектов, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск, предлагаемых для передачи в аренду с использованием льготной ставки годовой арендной платы при условии проведения арендатором работ по капитальному ремонту.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19586-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-76/#news-gal-9