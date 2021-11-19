19 ноября АО «Национальная транспортная компания» исполняется год

Сегодня Группа НТК – это один из крупнейших транспортных холдингов страны, в который входят Мурманский морской торговый порт, «Дальтрансуголь» в Ванино, «Малый порт» в Находке, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске, а также вагоноремонтное депо в Невинномысске.

Все порты специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах — минудобрениях, руде, строительных материалах, угле и других. Ключевыми партнёрами компании являются «СУЭК», «ЕвроХим» и «СГК».

По размеру вагонного парка под управлением НТК занимает 4-е место среди крупнейших операторов РФ (3-е место по полувагонам). По суммарному объёму перевозок железнодорожным транспортом, а это около 110 млн тонн в 2020 году, НТК является крупнейшим клиентом «РЖД» с долей грузов «СУЭК» и «ЕвроХим» – 80%.