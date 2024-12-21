19 отремонтированных квартир в Североморске приобрели новых хозяев

Ещё 10 ордеров на квартиры, которые были отремонтированы в рамках реновации ЗАТО, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вручил североморцам на мероприятии в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Напомним, в этом году на ремонт пустующего жилья в Североморске из федерального и областного бюджетов было выделено более 16,5 млн рублей. Это позволило провести полный комплекс восстановительных работ в 19 квартирах. Были проведена замена межкомнатных и входных дверей, полов, старых деревянных окон на новые пластиковые, установлено новое сантехническое оборудование, стеновые панели, напольная плитка в ванной комнате и санузле, приобретены новые электрические и газовые плиты, проведена замена. Стены оштукатурены, оклеены. Приведены в порядок потолки.

- Ремонт пустующего жилья – важный блок программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным. Эти квартиры были в плачевном состоянии, непригодны для проживания. А между тем спрос на служебное жильё, в том числе и среди военнослужащих есть. Сейчас квартиры снова вернулись в оборот. В них новым жильцам будет комфортно и уютно. Программа обязательно будет продолжена. В следующем году мы отремонтируем ещё 34 квартиры, – рассказал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17273-19-kvartir-otremontirovany-v-severomorske-v-ramkah-renovacii-zato/