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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 10:00

19 работников Кольской АЭС одержали победу в XXIII Всероссийском конкурсе «Инженер года-2022»

Звание Лауреата конкурса «Инженер года» присвоено эксперту отдела ядерной безопасности и надёжности Валерию Адееву. Валерий Анастасович работает на Кольской АЭС 40 лет. За время работы прошёл путь от инженера до эксперта, проектировал большинство топливных загрузок Кольской АЭС. Найденные Валерием Анастасовичем решения позволили увеличить срок эксплуатации топливных кассет, снизить затраты на топливо. В прошлом году он разработал оригинальную программу, позволяющую планировать действия оператора, автоматизировать расчет параметров реактора и водообмена.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В номинации «Инженерное искусство молодых» звание Лауреата конкурса «Инженер года» присвоено: Динаре Габидуллиной – инженеру отдела ядерной безопасности и надёжности и Антону Ильченко – машинисту-обходчику по турбинному оборудованию турбинного цеха.

Звание «Профессиональный инженер России» получили: Виталий Белов – начальник смены отдела радиационной безопасности, Алексей Бурдин и Игорь Степанов – инженеры отдела радиационной безопасности, Роман Дербенев и Леонид Ситкевич – инженеры отдела подготовки и проведения ремонтов, Андрей Исаев – инженер цеха централизованного ремонта, Константин Осокин – инженер турбинного цеха, Кирилл Павлов – инженер реакторного цеха, Александра Шрамко – инженер отдела организации и оплаты труда и Игорь Щербаков  –  старший инспектор отдела охраны труда.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, победителями первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Инженерное искусство молодых» стали: Иван Артемов – инженер-технолог реакторного цеха, Константин Воронин – инженер по ремонту электрического цеха, Максим Климанов – инженер электрического цеха, Вадим Диковицкий – инженер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля, Денис Сухоруков – инженер цеха тепловой автоматики и измерений, Михаил Шувалов – инженер отдела ядерной безопасности и надёжности.

«Кольская АЭС уделяет большое внимание программам развития и обучения персонала, созданию комфортных условий для молодых исследователей на предприятии. Победы специалистов АЭС в конкурсе «Инженер года» говорят о том, что знания, квалификация и накопленный опыт наших сотрудников находятся на высоком уровне, а это важно для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации атомной станции», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Лауреаты и победители конкурса получат сертификаты, памятные знаки, медали.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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