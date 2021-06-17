19 сентября - назначена дата выборов депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва

На очередном заседании регионального парламента депутаты приняли постановление о назначении выборов депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с законом выборы должны быть назначены Думой не ранее, чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до даты проведения выборов. Если срок полномочий областной Думы истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва, днём голосования является день голосования на указанных выборах. В соответствии с федеральным законом, это 19 сентября 2021 года.