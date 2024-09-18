19 сентября в дома мурманчан начнут подавать отопление

Согласно постановлению администрации города Мурманска №3043 «О начале отопительного сезона 2024-2025 гг. в жилищном фонде города Мурманска» тепло в дома начнёт поступать с 8 часов 19 сентября.

Как сообщает администрация города Мурманска, регулировку внутридомовых систем теплоснабжения должны провести сотрудники управляющих организаций в течение пяти суток.

При отсутствии отопления в жилом помещении по истечении этого срока можно обратиться по номеру Единой региональной линии ЖКХ — 0051, а также напрямую в свои управляющую компанию, ТСН или ТСЖ.

Также работает «горячая линия» по номеру телефона 8-800-444-00-51.