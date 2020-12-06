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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.20 07:30

1942 рубля за два компонент - Минздрав назвал предельную отпускную цену вакцины «Спутник V». Но вакцинация граждан России будет бесплатной и исключительно добровольной

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену вакцины против нового коронавируса «Спутник V», два компонента будут стоить 1942 рубля. Об этом журналистам  рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи», - сказал он. По словам Кузнецова, цена двух компонентов составляет 1942 рубля.

Помощник министра здравоохранения добавил, что цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зафиксирована на уровне 9710 рублей. «Вакцинация граждан России будет бесплатной и исключительно добровольной», - отметил он.

Ранее правительство включило вакцину в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, пишет ТАСС.

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