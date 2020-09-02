2 и 3 сентября в Мурманске состоится марафон городских изменений #URBANSPRINT

Мероприятие пройдёт по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) при поддержке правительства Мурманской области. Среди участников – эксперты по формированию городских пространств, урбанисты, представители Общероссийского народного фронта, органов власти, общественные представители, средства массовой информации, жители города и многие другие.

Мурманск стал одним из трёх городов-пилотов, участвующих в проекте АСИ по созданию велоинфраструктуры. В рамках мурманского #URBANSPRINT пройдут лекции, натурные исследования и экспертные обсуждения всех аспектов создания велоинфраструктуры столицы Заполярья.

Одна из целей марафона в столице Заполярья – формирование и экспертное обсуждение идей по созданию велоинфраструктуры с жителями и руководителями органов власти. Также запланировано подписание трёхстороннего соглашения между губернатором региона, Минстроем России и АСИ, в рамках которого все стороны будут продолжать реализацию проекта и развития Мурманской области в части активного использования жителями самого востребованного в XXI веке – микромобильного транспорта.

В рамках первого заполярного #URBANSPRINT презентуют руководство, подготовленное АСИ совместно с проектом «Let’s Bike It!» и транспортным бюро «ОТСЛаб» по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры на период пандемии и преодоления её последствий. Организаторы отмечают, что развитие велотранспорта позитивно сказывается не только на здоровье жителей, но и на экологии.

«Мурманск этим летом стал самой северной точкой велопроката в России, здесь очень высокая потребность комфортной среды именно в части передвижения по городу на самокатах, велосипедах, – отметил министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов. – Мы получаем большое количество запросов на велодорожки и новые точки велопроката сегодня. Мы считаем необходимым создать удобную и безопасную городскую среду, ориентированную на потребности людей с учетом в первую очередь их мнения, поэтому мы рады той методической и практической помощи коллег из Агентства стратегических инициатив».

2 сентября федеральные эксперты в области развития велодвижения совместно с северянами и представителями городского велоклуба протестируют несколько маршрутов в центральной части города, определенных в ходе опроса горожан, прошедшего перед #URBANSPRINT на платформе 100gorodov.

Ознакомиться с программой первого заполярного #URBANSPRINT и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://100gorodov.ru/urbansprint.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, марафон проводится в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдет осенью в Сочи. Форум, организованный Агентством стратегических инициатив, объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов. Решения, признанные лучшими, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом.

Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) создан в июле 2018 года. Структура занимается акселерацией проектов городского развития на территории России, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию. Центр реализует программу «100 городских лидеров», в целевом отборе которой приняли участие заявки из более 200 населенных пунктов с общей численностью 58,5 млн человек, что составляет почти 40% населения России. В разработке проектов на крауд-платформе программы 100gorodov.ru приняли участие 647 городов из 82 регионов РФ.