2 июня в Мурманске состоится акция «АвтоМотоДонор»

Акцию проводит Мурманская региональная общественная организация доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

В рамках акции планируется организовать автомотопробег в поддержку безвозмездного донорства крови и её компонентов и пополнить банк крови. Так же все желающие смогут сдать кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства крови и костного мозга, здорового образа жизни, соблюдения ПДД.

Данное мероприятие проводится в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и Проекта «Клетки жизни» по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса президентских грантов 2022 года.

Автоколонна стартует 2 июня в 8.45 с улицы Ленинградской до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», где и пройдёт основное мероприятие.

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону +79062895039 или в группе соцсети «ВКонтакте» МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ».

Фото: https://vk.com/kaplya.zhizni?z=photo-119971705_457248717%2Falbum-119971705_00%2Frev