2 из 3 экономически активных россиян — за увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних и инвалидов I группы

Проект некоторых депутатов Госдумы о повышении до величины МРОТ пенсионной надбавки для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы одобряет большинство россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Суммарный уровень поддержки инициативы составляет 67%: причём 62% полностью её одобряют, 2% поддерживают только в части повышения выплат для старшего поколения, ещё 3% — только для инвалидов. Против высказались 7% респондентов: «Такие меры лишь разгонят инфляцию ещё больше, чем уже есть».

Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом: «До 80 редко доживают. Нужно снижать возраст для повышенных выплат».

Закономерно, что степень поддержки законопроекта растёт с увеличением возраста опрошенных: в том или ином виде его одобряет 61% молодёжи до 35 лет, 67% россиян в возрасте от 35 до 45 лет и 78% граждан 45+.

Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей больше как сторонников, так и противников инициативы (68 и 10% соответственно), чем среди зарабатывающих менее 100 тысяч. Основные доводы в поддержку законопроекта: «Пенсии нищенские»; «Пенсионерам не хватает средств». Их оппоненты высказывают следующие опасения: «Реализовать это в нынешних экономических условиях можно, только включив печатный станок».

Время проведения опроса: 18—19 сентября 2025 года.