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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 18:00

2 из 3 экономически активных россиян ничего не знают о порядке расчёта пенсии или затрудняются его оценить

За два года осведомленность россиян о порядке формирования пенсии по старости не изменилась. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый третий россиянин 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 34% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 5% россиян. 28% назвали её некорректной. Судя по комментариям, чаще всего россияне выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчёта пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы.

Мужчины признавались в неосведомленности чаще (36% против 29% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы (против 29% среди мужчин).

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчёта пенсии признавались россияне до 34 лет: «Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться».

Ранее «SuperJob» выяснил, что пенсия мечты составляет в среднем 47600 рублей в месяц.

Предложения по изменению пенсионной формулы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

  1. Вернуть прежний возраст выхода на пенсию.
  2. Перейти на более прозрачную/простую/понятную систему расчета пенсии.
  3. Вернуться к старому порядку начисления пенсии в зависимости от стажа и размера заработной платы.
  4.  Учитывать в формуле инфляционные процессы.
  5. Учитывать в формуле уровень цен и тарифов в конкретном регионе.
  6. Увеличить базовую часть и предельный коэффициент.
  7. Отказаться от солидарной пенсионной системы и ввести личную накопительную систему с наследованием всего пенсионного капитала.

Время проведения опроса: 12—15 января 2024 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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