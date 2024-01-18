2 из 3 экономически активных россиян ничего не знают о порядке расчёта пенсии или затрудняются его оценить

За два года осведомленность россиян о порядке формирования пенсии по старости не изменилась. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый третий россиянин 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 34% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 5% россиян. 28% назвали её некорректной. Судя по комментариям, чаще всего россияне выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчёта пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы.

Мужчины признавались в неосведомленности чаще (36% против 29% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы (против 29% среди мужчин).

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчёта пенсии признавались россияне до 34 лет: «Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться».

Ранее «SuperJob» выяснил, что пенсия мечты составляет в среднем 47600 рублей в месяц.

Предложения по изменению пенсионной формулы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

Вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Перейти на более прозрачную/простую/понятную систему расчета пенсии. Вернуться к старому порядку начисления пенсии в зависимости от стажа и размера заработной платы. Учитывать в формуле инфляционные процессы. Учитывать в формуле уровень цен и тарифов в конкретном регионе. Увеличить базовую часть и предельный коэффициент. Отказаться от солидарной пенсионной системы и ввести личную накопительную систему с наследованием всего пенсионного капитала.

Время проведения опроса: 12—15 января 2024 года.