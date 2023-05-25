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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.23 16:00

2 из 3 работодателей принимают на стажировки молодых специалистов

Стажировки для молодых специалистов организуют 64% российских компаний, при этом каждая вторая из них принимает на работу более половины стажеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт, из всех округов страны.

64% российских работодателей принимают на стажировки молодых специалистов. При этом в каждой пятой компании (21%) действуют соответствующие программы, а 43% обучают молодежь без специально утвержденной концепции. Только в 23% организаций стажировок нет.

Работодатели часто рассматривают стажёров как потенциальных сотрудников: каждая вторая компания (50%) приглашает на работу более половины тех, кто проходил у нее стажировку. О том, что они совсем не делают предложений о работе стажёрам, сообщили только 3% опрошенных менеджеров по персоналу.

За год число работодателей, готовых стажировать молодёжь, практически не изменилось. Количество компаний, принимающих на работу более половины стажеров, также осталось на уровне прошлого года.

Как возможность трудоустройства нередко рассматривает стажировки и молодежь, имеющая опыт их прохождения. 3 из 4 россиян (74%), имеющих стажерский опыт, по итогам стажировки получали предложение о работе, при этом 54% его приняли, а 20% отказались. Не получили джоб-оффера от компании, в которой стажировались, только 18% опрошенных. При этом молодые кандидаты стали более избирательными: число тех, кто отказался от предложения о работе после стажировки, выросло.

Как относятся к стажировкам студенты и выпускники? Для 65% опрошенных стажировка — это прежде всего возможность получить практические навыки, для 17% — шанс трудоустройства, для каждого девятого (11%) — поиски себя и попытка определиться с профессией.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251578%2Fwall-149919532_3129

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