2 из 3 родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу

Возможность истратить до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала на сбор детей в школу больше нравится тем родителям, у кого такие остатки есть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 матерей и отцов из всех округов страны.

Президент Владимир Путин поддержал предложение направлять неиспользованные остатки материнского капитала (до 10 тысяч рублей) семьям на сбор детей в школу. Подобная идея кажется привлекательной и 65% родителей. 13% критикуют инициативу: чаще всего они недовольны суммой («Я потратила на ребёнка уже 40000 и ещё не всё куплено»). Каждый пятый затруднился с оценкой.

Сторонников предложения среди отцов больше, чем среди матерей (68 и 61% соответственно). Закономерно, что чаще всего инициативу поддерживают россияне, частично потратившие маткапитал, — у них, как раз, есть неиспользованные остатки на счетах, и они довольны возможностью израсходовать их.

Время проведения опроса: 17—28 июля 2024 года.