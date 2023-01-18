2 из 3 родителей подростков выступают за упрощение процедуры трудоустройства несовершеннолетних

Законопроект об упрощении порядка трудоустройства несовершеннолетних поддерживает каждый второй россиянин. Сторонников этой инициативы среди родителей подростков заметно больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из всех округов страны.

В Госдуму внесён законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних, — если он будет принят, то для заключения трудового договора с подростками от 14 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки. Каждый второй россиянин (49%) поддерживает эту идею: по мнению опрошенных, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать, тогда как лишние бюрократические процедуры усложняют их трудоустройство. Каждый четвёртый (25%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом.

Сторонников упрощения процедуры подросткового трудоустройства больше среди россиян старше 45 лет (54%).

Еще активнее поддерживают законопроект родители подростков: 66% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет необходимости («Согласия родителей достаточно»). При этом о наличии у их ребёнка опыта подработки рассказали 18% родителей: 8% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (дети работали в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), еще 10% — неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами и проч.).

Опрос представителей работодателей показал, что большинство не принимает на работу несовершеннолетних (83%). Трудоустраивают подростков лишь 4% компаний, ещё 10% берут их только на стажировку.

Время проведения: 13—16 января 2023 года.