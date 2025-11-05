Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития регионаПолиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией
Мурманская область. Арктика (16+)05.11.25 14:00

2 из 3 россиян — за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска

2 из 3 россиян поддерживают идею выплаты компенсации за неиспользованный отпуск по итогам календарного года. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Депутаты Госдумы обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года. Большинство россиян (66%) поддержало предложение: «Должно быть право выбора каждого человека — отдыхать или получить компенсацию»; «Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться». Против выступил каждый одиннадцатый (11%), ещё 23% затруднились с ответом: «Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года»; «Отпуск — это отдых. Работать без отдыха нельзя, а там, где работа связана с риском для жизни и здоровья, в принципе недопустимо»; «У кого зарплата серая — будут получать копейки».

Мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов (68 и 65% соответственно). Среди россиянок в 2 раза больше противниц идеи (14% против 7% среди мужчин). Молодёжи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 68% — за, скептиков меньше всего — 7%. Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше (17%).

Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 74%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (63%). И это логично, поскольку предложение напрямую отвечает их интересам.

Время проведения опроса: 24—30 октября 2025 года.

А в это время, как пишет «Российская газета», баланс между работой и личной жизнью вошёл в топ-5 критериев при выборе работодателя наравне с высокой зарплатой и стабильностью компании, показывают исследования рынка труда.

Формально Трудовой кодекс устанавливает 40-часовую рабочую неделю, но на практике уложиться в эту норму получается не всегда, заметили эксперты.

Директор по маркетингу и коммуникациям get experts Анна Спирина говорит, что в 2025 году продуктивность больше не измеряется количеством часов в офисе, а переработки перестали восприниматься как знак лояльности и профессионализма. «Они стали главным триггером выгорания и увольнения. А поскольку наём нового сотрудника обходится компании в разы дороже, чем удержание эффективного специалиста, те, кто этого не понимает, рискуют остаться без команды - а в перспективе и без бизнеса», - подчеркивает эксперт.

Крупные организации и малый бизнес подходят к вопросу переработок по-разному. Большие компании чаще придерживаются регламентированного рабочего времени, компенсируют переработки и внедряют практики для поддержания баланса, говорит Спирина.

У опытных профессионалов соблюдение баланса между работой и личной жизнью входит в топ-5 критериев при выборе работодателя. Согласно опросу hh.ru, проведенному в 2025 году, 47% россиян ценят баланс между работой и личной жизнью.

На практике все больше исследований и кейсов подтверждают, что длинный рабочий день не повышает эффективность, а, наоборот, снижает концентрацию, креативность и вовлеченность. Спирина подчеркивает, что это особенно заметно в интеллектуальных и креативных профессиях, где качество решений важнее количества проведенного за задачей времени.

