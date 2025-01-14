2 из 3 россиян — за полный запрет продажи вейпов

2 из 3 россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов на территории России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждане из всех округов страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них. За полный запрет реализации вейпов в России выступают 66% экономически активных граждан. В течение последних двух лет с подобной инициативой в Госдуме выступали уже не раз, и, согласно нашим опросам, уровень её поддержки стабильный.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (72 и 60% соответственно). За полный отказ от продажи электронных сигарет 76% россиян в возрасте от 35 до 44 лет, к примеру, среди более молодых граждан поддерживают предложение спикера Госдумы только 59%. Чем выше доход, тем чаще россияне соглашаются с инициативой.

Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (73%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (65%). Ожидаемо, что реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (16%).

Время проведения опроса: 26 декабря 2024 — 9 января 2025 года.

Фото: https://onbso.ru/