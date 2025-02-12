2 из 3 россиян — за сухой закон для лиц моложе 21 года

2 из 3 россиян одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян в возрасте от 21 года из всех округов страны.

Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Ранее подобное предложение исходило от Минздрава.

Практически 2 из 3 россиян (65%) одобряют инициативу, каждый пятый (20%) — против запрета, 15% — пока не определились.

7 из 10 граждан, не употребляющих алкоголь, и 59% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение.

Граждане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (71%).

Бо́льшую поддержку инициатива получила у женщин (73% против 58% — у мужчин). Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются россияне и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы».

Время проведения опроса: 5—7 февраля 2025 года.