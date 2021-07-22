2 из 3 россиян не боятся неудач в работе

Работодатели ценят честность соискателей и назвали плюсом при трудоустройстве признания о неудачах и ошибках, совершенных на предыдущем месте работы. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных россиян с опытом работы.

Для 76% работодателей служит плюсом тот факт, что соискатель при трудоустройстве не скрывает неудач и ошибок, допущенных им на предыдущей работе. Причем чаще всего ценят честные признания соискателей в строительных компаниях (81%) и сфере продаж (78%).

О том, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе, рассказали 76% россиян. Мужчины чаще женщин признавались, что сталкивались с провалами: 78% против 74%. Чаще всех же о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет (81%): «За годы работы случалось всякое: и взлеты, и падения».

Рассказывая о своём отношении к профессиональным неудачам, большинство россиян (66%) утверждает, что их этим не испугать. 23% признались, что боятся пережить неудачу. Чаще остальных провалы в работе пугают женщин (26%) и респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (24%). Меньше остальных подвержены страху перед рабочими неудачами россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (16%).

Самый низкий же уровень страха перед профессиональными провалами — среди тех, кто их ни разу не совершал: лишь 12% из них опасаются служебных неудач. Среди тех, кто уже сталкивался с неудачами, боятся вновь их пережить 29%.