2 из 3 россиян оказывают материальную помощь своим родителям

Размер финансовой помощи родителям за год вырос. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По факту же 66% россиян помогают своим родителям финансово: 23% делают это постоянно, 34% — по необходимости и 9% — крайне редко. 16%, напротив, принимают финансовую помощь родителей, ещё 12% не помогают родителям деньгами и не принимают их финансовой помощи.

Чем старше респонденты, тем чаще они оказывают постоянную материальную поддержку родителям: 18% среди респондентов моложе 34 лет, 29% среди россиян старше 45 лет. С ростом уровня дохода растёт и количество респондентов, кто готов помогать деньгами на постоянной основе или по необходимости.

В среднем на материальную помощь родителям россияне отводят 14 тысяч рублей в месяц. У мужчин траты на помощь родителям больше, чем у женщин: 15200 рублей против 12600 рублей соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге на материальную поддержку родителей уходит 17 и 14 тысяч рублей соответственно. В Екатеринбурге и Красноярске респонденты выделяют по 12 тысяч.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, средняя сумма помощи увеличилась с 10,5 до 14 тысяч рублей.

Время проведения опроса: 10—21 ноября 2023 года.