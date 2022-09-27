2 из 3 россиян поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных

Инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных поддерживают 67% россиян. Больше всего сторонников такой меры среди тех, кто пользовался кредитами в последние полгода. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести в России кредитную амнистию для мобилизованных. По его мнению, это должна быть именно полноценная кредитная амнистия, а не кредитные каникулы, проанонсированные ранее Центробанком. Большинство россиян одобряет это предложение: 67% убеждены, что это было бы справедливой мерой компенсации за риск, которому подвергаются участники боевых действий. Лишь 1 из 10 опрошенных (10%) выступает против этой законодательной инициативы. Свою позицию они аргументируют тем, что мобилизованные будут получать зарплату, а значит, смогут обслуживать свои долги.

Сторонников кредитной амнистии для мобилизованных больше среди мужчин, чем среди женщин (70% против 63% соответственно). Среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей эту меру одобряют 3 из 4 (75%). Мнение о необходимости списать все долги тем, кто отправляется участвовать в СВО, более популярно среди респондентов, пользовавшихся кредитами в последние полгода: 78% против 60% среди тех, кто не брал займы.

Фото: https://structure.mil.ru