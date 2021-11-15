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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 18:00

2 из 3 россиян против ведения системы QR-кодов в магазинах и транспорте

В России обсуждают ввод системы QR-кодов для посещения магазинов и использования общественного транспорта. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» россияне их всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе.

Только 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и столько же респондентов — только для использования общественного транспорта. 68% россиян против введения системы QR-кодов.

Мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объёме — 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них.

 

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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