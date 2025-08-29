2 из 3 россиян против вейпов

Большинство россиян поддерживает запрет продажи вейпов на территории РФ. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (68%) поддерживает идею полного запрета продажи вейпов, инициированную нижегородским губернатором и одобренную президентом. Против запрета выступает лишь 11% респондентов, ещё 11% относятся к инициативе безразлично, а 10% затрудняются с оценкой.

Среди женщин запрет поддерживают 75%, тогда как среди мужчин — 59%.

Уровень поддержки усиливается с возрастом: согласны с президентом и нижегородским губернатором 54% респондентов младше 35 лет, 69% опрошенных 35—45 лет и 77% граждан 45 лет и старше.

Респонденты с высшим образованием поддерживают запрет заметно чаще тех, у кого среднее профессиональное (73 и 59% соответственно).

Наличие детей является одним из самых сильных факторов, влияющих на отношение к запрету. Среди респондентов, у которых есть дети, число поддерживающих инициативу достигает 78%. Среди бездетных граждан эта цифра значительно ниже — 60%.

Время проведения опроса: 23—25 августа 2025 года.