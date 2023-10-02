2 из 3 россиян уверены, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у мужчин и женщин равны

Каждый четвертый россиянин считает, что успехов в бизнесе чаще добиваются мужчины. В женщин-предпринимателей верят в 8 раз реже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

64% россиян считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. 24% опрошенных уверены, что преимущество на стороне мужчин, 3% верят в бизнес-способности женщин.

Интересно, что гендерные различия в ответах практически отсутствуют: и мужчины, и женщины ответили примерно одинаково.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о равных возможностях в предпринимательстве чаще всего говорили пиарщики (82%), снабженцы (78%) и дизайнеры (77%).

О повышенных шансах мужчин добиться успехов в своём деле чаще других говорили представительницы таких сугубо «женских» профессий как офис-менеджеры (44%), экономисты (35%) и операторы кол-центров (33%), а также водители грузовиков (33%), представители стопроцентно мужской профессии.

Мнение о том, что женщинам проще стать успешными в бизнесе, чуть чаще высказывали специалисты по логистике (11%) и продавцы (10%).

Время проведения опроса: 8—25 сентября 2023 года.