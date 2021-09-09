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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 18:00

2 из 3 вакцинированных от коронавируса против санкций по отношению к непривитым

Большинство трудоустроенных россиян, сделавших прививку от COVID-19, против санкций к коллегам, не желающим вакцинироваться. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

Лишь каждый девятый вакцинированный россиянин считает, что нужно вводить санкции по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний (11%). 67% респондентов против подобных мер. Доводы оппонентов очевидны: первые говорят о том, заболевший человек представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса, увеличивая нагрузку оставшихся сотрудников, вторые же напоминают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

Противников жёстких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин: 71% против 64% среди мужчин. Россияне до 34 лет противятся вводу санкций чаще более зрелых граждан: 69% против 60% среди респондентов старше 45-ти. Против санкций почти 3 из 4 респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц (74%).

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