2 марта стартует приём заявок на программу «Свой дом в Арктике»

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о старте приёма заявок на программу «Свой дом в Арктике» со 2 марта.

«Мы видим, как активно в регионе идёт строительство индивидуального жилья. На сегодняшний день выдано свыше 1640 сертификатов на 2 млрд рублей, построено 1307 домов. Напомню, что размер выплаты составляет 30% от стоимости дома, но не более 1 млн рублей. Также можно воспользоваться льготными ипотечными программами: «Арктической ипотекой» под 2% и «Семейной ипотекой» под 6%. Участвовать в программе могут 14 категорий граждан, в том числе молодые семьи, многодетные, педагоги и медработники, участники СВО и члены их семей», – отметил губернатор.

Напомним, программа «Свой дом в Арктике» была запущена по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2022 году. Как показал опыт реализации программы, она стала очень популярна среди северян. Её востребованность растёт с каждым годом.

С подробным докладом о программе выступила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

