2 марта стартует приём заявок на программу «Свой дом в Арктике»

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о старте приёма заявок на программу «Свой дом в Арктике» со 2 марта. 

«Мы видим, как активно в регионе идёт строительство индивидуального жилья. На сегодняшний день выдано свыше 1640 сертификатов на 2 млрд рублей, построено 1307 домов. Напомню, что размер выплаты составляет 30% от стоимости дома, но не более 1 млн рублей. Также можно воспользоваться льготными ипотечными программами: «Арктической ипотекой» под 2% и «Семейной ипотекой» под 6%. Участвовать в программе могут 14 категорий граждан, в том числе молодые семьи, многодетные, педагоги и медработники, участники СВО и члены их семей», – отметил губернатор.

Напомним, программа «Свой дом в Арктике» была запущена по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2022 году. Как показал опыт реализации программы, она стала очень популярна среди северян. Её востребованность растёт с каждым годом.  

С подробным докладом о программе выступила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/482075/?sphrase_id=7331153#&gid=1&pid=1

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
