2 марта в парке «Патриот» близ Кильдинстроя вновь состоится «Гонка Героев»

Сотням участников из разных уголков страны предстоит преодолеть трассу в 5 км, пролегающую по заснеженному лесу и замёрзшим болотам в командном и индивидуальном зачётах. Для тех, кто отважится бросить вызов, подготовлены не только естественные, но и порядка 20 искусственных преград.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в прошлом году на территории парка «Патриот» состоялась первая за полярным кругом «Гонка Героев». Экстремальное событие стало одним из ярких элементов 88 Праздника Севера. Провести легендарное испытание на прочность стало возможным благодаря новой инфраструктуре, которая была установлена в парке «Патриот» в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Локация неоднократно становилась площадкой для проведения ставшего уже традиционным события «Герои Севера», которое правительство Мурманской области организует совместно с командованием Северного флота.

Парк «Патриот» 2 марта ждёт и болельщиков. Для участников и гостей «Гонки Героев» в этот день будет работать полевая кухня.

Регистрация участников уже открыта на официальном сайте «Лига Героев».

Фото: https://gov-murman.ru