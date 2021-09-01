2 сентября московская киностудия «Встреча» приступает к съёмкам полнометражной ленты «Туман»

Съёмки пройдут в Мурманске и Териберке. Автор сценария и режиссёр фильма – Наталья Гугуева (Москва).

В интервью газете «Труд» Наталья так описала сюжет своей ленты: «Это психологический триллер с элементами притчи. История, которая происходит на труднодоступной северной метеостанции, практически, на необитаемом острове. В основе её лежат сложные — на разрыв аорты — отношения мужчины и женщины, родителей и ребёнка. Тема, которая меня очень волнует».

Российские зрители узнали творческий почерк Натальи по фильму «Форсаж» (2001), который был посвящён лётчикам палубной авиации Северного флота. Одним из участников кинопроекта стал Герой России Тимур Апакидзе. Спустя 15 лет Наталья сняла продолжение истории, проследив, как сложились судьбы летчиков. Фильм «Форсаж. Возвращение» вошел в конкурсную программу МКФ «Северный Характер» в 2018 году и получил приз председателя Жюри Юсупа Разыкова.

- Для меня же природа Кольского полуострова станет одним из персонажей фильма, - говорит Наталья. - Она с самого начала взаимодействует с героями. Когда они находятся в конфликтной ситуации, в озлобленном состоянии, мстят друг другу, то и природа отвечает им тем же, затягивает в болота и топи, подстерегает в каменных ущельях, запутывает в сопках. Обрушивает на них шторма и циклоны. А когда люди испытывают друг к другу любовь, сочувствие, сострадание, то и природа начинает помогать им, даёт подсказки и выходы из ловушек. И туман, хотя бы на время, рассеивается.

Так что Кольский полуостров с его суровой, изменчивой природой, то синим, то свинцовым морем мне позарез нужен. Жалею только, что из-за ограниченного бюджета фильма не сможем пожить на Кольском с актерами несколько недель до начала съёмок. А это было бы правильно — сначала войти актёрам в эту суровую северную жизнь, найти контакт с местной природой. Там ведь всё другое: из-за постоянного ветра, неустойчивых камней под ногами люди иначе двигаются, иначе разговаривают, из них уходит спешка, суетность. Поэтому планирую занять в одной из начальных сцен фильма местных жителей, чтобы актеры могли напитаться от них северной энергетикой, особой пластикой бытового поведения.

Наталья Гугуева была участником первого локейшен-тура, который организовал продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Фонда президентских грантов и побывала в Териберке, где с оператором фильма Ириной Уральской выбирала натуру для будущего фильма.