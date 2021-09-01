Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября24% россиян рады началу первого учебного дня
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 08:45

2 сентября московская киностудия «Встреча» приступает к съёмкам полнометражной ленты «Туман»

Съёмки пройдут в Мурманске и Териберке. Автор сценария и режиссёр фильма – Наталья Гугуева (Москва).

В интервью газете «Труд» Наталья так описала сюжет своей ленты: «Это психологический триллер с элементами притчи. История, которая происходит на труднодоступной северной метеостанции, практически, на необитаемом острове. В основе её лежат сложные — на разрыв аорты — отношения мужчины и женщины, родителей и ребёнка. Тема, которая меня очень волнует».

Российские зрители узнали творческий почерк Натальи по фильму «Форсаж» (2001), который был посвящён лётчикам палубной авиации Северного флота. Одним из участников кинопроекта стал Герой России Тимур Апакидзе. Спустя 15 лет Наталья сняла продолжение истории, проследив, как сложились судьбы летчиков. Фильм «Форсаж. Возвращение» вошел в конкурсную программу МКФ «Северный Характер» в 2018 году и получил приз председателя Жюри Юсупа Разыкова.

- Для меня же природа Кольского полуострова станет одним из персонажей фильма, - говорит Наталья. - Она с самого начала взаимодействует с героями. Когда они находятся в конфликтной ситуации, в озлобленном состоянии, мстят друг другу, то и природа отвечает им тем же, затягивает в болота и топи, подстерегает в каменных ущельях, запутывает в сопках. Обрушивает на них шторма и циклоны. А когда люди испытывают друг к другу любовь, сочувствие, сострадание, то и природа начинает помогать им, даёт подсказки и выходы из ловушек. И туман, хотя бы на время, рассеивается.

Так что Кольский полуостров с его суровой, изменчивой природой, то синим, то свинцовым морем мне позарез нужен. Жалею только, что из-за ограниченного бюджета фильма не сможем пожить на Кольском с актерами несколько недель до начала съёмок. А это было бы правильно — сначала войти актёрам в эту суровую северную жизнь, найти контакт с местной природой. Там ведь всё другое: из-за постоянного ветра, неустойчивых камней под ногами люди иначе двигаются, иначе разговаривают, из них уходит спешка, суетность. Поэтому планирую занять в одной из начальных сцен фильма местных жителей, чтобы актеры могли напитаться от них северной энергетикой, особой пластикой бытового поведения.

Наталья Гугуева была участником первого локейшен-тура, который организовал продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Фонда президентских грантов и побывала в Териберке, где с оператором фильма Ириной Уральской выбирала натуру для будущего фильма.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Иванушка
31.08.21 14:56
Что-то в последнее время меня тревожит мысль: "умных остановок", "умных троллейбусов", "умных городов", "умных квартир" становится всё больше и больше, а про то, что больше становится умных людей, н
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Кирилл
30.08.21 17:05
Что выборы животворящие делают! Чудеса!
Комментарий к новости:Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу с 17 по 23 августа снизился на 0,4%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 27 копеек, доллар потерял почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика