2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ЗАТО г. Заозерск Алексея Кондрашова за размещение в социальной сети материалов террористического толка

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, он осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

УФСБ России по Северному флоту установлено, что Алексей Кондрашов, имеющий негативное отношение к действующей власти, в мае 2022 года с использованием аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» разместил для всеобщего доступа материалы, содержащие лингвистические признаки призыва к насильственным действиям против органов государственной власти России (в т.ч. Президента Российской Федерации) и насильственной смене власти.

На основании полученных результатов следственным отделением Управления в феврале 2023 г. в отношении Алексея Кондрашова было возбуждено уголовное дело.

Осужденный активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В судебном заседании полностью признал себя виновным в инкриминируемых действиях и обстоятельствах их совершения. Подтвердил, что аудио- и видеоролики, призывающие россиян к насильственному свержению действующей власти, он размещал на своей интернет-странице осознанно, понимая, что его действия могут носить противоправный характер.

В июле 2023 года Алексею Кондрашову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, сроком на два года.

27 сентября 2023 года вступившим в законную силу определением Апелляционного военного суда поданная стороной защиты жалоба оставлена без удовлетворения, а приговор без изменения.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.