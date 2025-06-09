20% - российские работодатели получили право урезать выплаты сотрудникам в случае дисциплинарного взыскания

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон от 07.06.2025 №144-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», согласно которому российские работодатели получили право учитывать показатели сотрудников при начислении премий и урезать выплаты в случае дисциплинарного взыскания. Соответствующий документ размещен на платформе официального опубликования правовых актов.

При установлении систем премирования (договорами, соглашениями, нормативными актами) работодателем определяются виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплат. В том числе с учётом качества, эффективности и продолжительности работы, а также наличия или отсутствия у работника дисциплинарных взысканий и других показателей.

Снижение выплаты работнику, получившему дисциплинарное взыскание, осуществляется в отношении только тех премий, которые начислялись за период проступка. Также снижение премии не может приводить к уменьшению месячной зарплаты более чем на 20%.