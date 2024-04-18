20 апреля в регионе пройдёт единый День открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

День открытых дверей – это уникальная возможность познакомиться с образовательно-производственными центрами и образовательными кластерами и узнать о множестве перспективных профессий. Главное преимущество федеральной программы – трудоустройство 80-85% выпускников на производство сразу после окончания учёбы.

Благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса уже 15 колледжей региона вошли в «Профессионалитет» и совсем скоро будут выпускать первых специалистов.

В единый День открытых дверей семь центров проведут экскурсии на производства, организуют мастер-классы, родительские собрания и профессиональные пробы:

Центр «Ковдорский» (Ковдорский политехнический колледж, Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова, Мончегорский политехнический колледж, Оленегорский горнопромышленный колледж);

Центр «Образование на Мурмане» (Мурманский педагогический колледж, Печенгский политехнический техникум, Северный колледж физической культуры и спорта);

Центр «Север и туризм» (Мурманский технологический колледж сервиса, Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота);

Центр «Медицина на Мурмане» (Мурманский медицинский колледж, Кольский медицинский колледж, Мурманский колледж экономики и информационных технологий);

Центр «Кольский горно-металлургический» (Мончегорский политехнический колледж, Печенгский политехнический техникум);

Центр «Полярнозоринский» (Полярнозоринский энергетический колледж, Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота, Кандалакшский индустриальный колледж);

Центр «Арктический рыбопромышленный» (Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева).

Начало экскурсий в 12 часов.

Фото: https://gov-murman.ru