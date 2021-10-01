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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.21 14:30

20 домов в Ленинском округе Мурманска переведены на закрытую систему горячего водоснабжения

Близится к завершению первый этап программы по переводу домов на закрытую систему горячего водоснабжения. Для этого из резервного фонда правительства Мурманской области выделены средства на замену индивидуальных тепловых пунктов в 29 домах 202 квартала Ленинского административного округа.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на примере одного из МКД по адресу ул. Аскольдовцев, 5, где уже установлен ИТП, министру энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексею Лыженкову продемонстрировали технологический процесс работы закрытой системы. Ранее вода нагревалась в котельной и уже горячей шла к потребителю, что влияло на ее качественные характеристики. В закрытой системе ресурс подготавливается непосредственно на доме при помощи теплообменника. Как подчеркнул глава ведомства, основной задачей реализации программы является обеспечение населения качественной водой. Вместе с тем, новое оборудование позволит снизить потребление ресурса на технологические и собственные нужды котельных, а также увеличить межремонтные периоды, что повысит надежность работы объектов теплоснабжения при прохождении отопительного сезона.

К настоящему времени 20 домов оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами: идет установка 2 ИТП, на 18 завершены мероприятия по монтажу, ведутся пуско-наладочные работы. Как отметила генеральный директор АО «МЭС», Алла Истомина, ввести в эксплуатацию указанные теплопункты планируется к концу ноября.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, программа перехода на закрытую систему ГВС рассчитана до 2025 года, и включает в себя 471 МКД Ленинского административного округа Мурманска, из них 41 МКД в жилом районе Росляково. Второй этап начнется уже в 2022 году.

 

 

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