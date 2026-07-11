20 июля во время проведения плановых профилактических работ будут отключены технические средства, осуществляющие эфирную трансляцию
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ на объекте вещания Мурманск 20 июля в период времени с 8.00 до 17.00 с отключением технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1‑го и 2‑го мультиплексов в цифровом формате и радиоканалов в аналоговом формате».
Дата проведения Время отключений Программа ТВК / Частота РВ, мощность передатчика
20.07.2026 08:00 — 17:00 РТРС‑1 23, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 РТРС‑2 44, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Вести FM 97,2 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Звезда РВ 88,0 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Радио России 107,4 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Маяк 103,5 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Радио Вера 90,4 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Наше радио 103,0 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Power Хит радио 104,5 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Дорожное радио 106,0 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Радио Гордость 100,6 FM, 1 кВт
20.07.2026 08:00 — 17:00 Радио‑Дача 90,8 FM, 1 кВт