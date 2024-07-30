20 команд образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» прошли предзащиту проектов

Образовательная программа «Женщина-лидер. Флотские города» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Единого волонтёрского центра Мурманской области вышла на финишную прямую: для участниц провели управленческую практику в виде аквариум-сессии. Формат представляет собой презентацию социального проекта, разработанного в ходе четырёхмесячного обучения, другим командам.

«На программе «Женщина-лидер» мы сочетаем разные образовательные форматы. Аквариум-сессия – это такой формат, который направлен и на повышение проектной зрелости: обсуждая пилотные презентации, команды видят те зоны, которые нужно в проекте дорабатывать и совершенствовать. Также это хороший инструмент развития сообщества и прекрасная возможность познакомиться с социальными проектами других команд, выступить экспертами и найти возможные коллаборации по совместной реализации социальных инициатив после программы», – отметила проректор Мастерской управления «Сенеж», координатор проекта «Женщина-лидер» Мария Афонина.

За два дня участницы в режиме онлайн представили 20 социальных проектов, которые охватывают территории всех военно-морских флотов России. Часть из них направлены на организацию отдыха и творческого, интеллектуального, туристического досуга семей военнослужащих, другие на психологическую адаптацию участников СВО и их семей, поддержку женщин и матерей, медиаграмотность и помощь в трудоустройстве при переезде в другой город прохождения службы, привлечение молодежи в ЗАТО и другие. Так, одна из межфлотских команд работает над инициативой, направленной на поддержку женщин, проживающих в ЗАТО, и девушки уже провели пилотное мероприятие в Североморске. Еще одна команда в рамках образовательной программы запускает проект «Хвостатые терапевты», направленный на реабилитацию военнослужащих и их семей с помощью животных. Первой локацией для реализации проекта стало село Алакуртти в Мурманской области. Следующее мероприятие – занятие в конноспортивном клубе в Петропавловске-Камчатском прошло для семей, потерявших близких во время СВО.

«Большинство наших учениц проживают на территориях присутствия Северного флота. Такая активность понятна, ведь благодаря проекту «Звезда Севера» за четыре года в Мурманской области сформировано сильное сообщество жен военнослужащих. Поэтому девушкам проще запускать социальные проекты в наших ЗАТО. Такие социальные инициативы – дополнительный ресурс для развития нашего региона, ведь часто именно женщины со своей мягкой силой способны сворачивать горы. Мы уже видим эффект от проведенных мероприятий пилотных проектов, а ведь впереди еще финальная защита проектов перед экспертами», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Напомним, что образовательная программа «Женщина-лидер. Флотские города» проводится при поддержке ВМФ РФ, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Программа стартовала в апреле и завершится 6 августа финальными защитами проектов в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. В обучении принимают участие 120 представительниц Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флота, а также Каспийской флотилии. Цель нового образовательного проекта – помочь женщинам развить в себе компетенции, необходимые для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни во флотских городах, поддержку военнослужащих и развития института семьи. В рамках обучения девушки прошли три заочных образовательных модуля, и в начале августа состоится финальный очный модуль.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/