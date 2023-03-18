20 кораблей и судов обеспечения: силы и войска Северного флота выполнили учебно-боевые задачи командно-штабной тренировки

Силы и войска Северного флота, привлекаемые к командно-штабной тренировке, проходившей под руководством командующего СФ адмирала Александра Моисеева, выполнили поставленные учебно-боевые задачи и вернулись в пункты постоянной дислокации.

Во время мероприятия боевой подготовки органы военного управления флота отрабатывали координирование действий сил и войск в целях защиты арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений.

В ходе практических действий корабельно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил обеспечили развертывание корабельных ударных и поисковых групп, подводных лодок. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил выполнили задачи по созданию районов ограничения доступа в Баренцевом море, отработали противовоздушную и противолодочную оборону, выполнили комплекс ракетных, артиллерийских и противолодочных стрельб.

Силы флота в ходе командно-штабной тренировки также на практике отработали применение разведывательно-ударного комплекса для противодействия корабельным группировкам противника в ближней морской зоне в составе надводных сил, авиации и береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Как сообщает пресс-служба СФ, в практической части командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота было задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения, более 50 единиц боевой и специальной техники, несколько летательных аппаратов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm