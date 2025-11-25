20 лет вместе: хор «Джерела» приглашает на юбилейный концерт

30 ноября в 15.00 хор украинской песни «Джерела» им. Е.Б. Куты приглашает всех любителей народной культуры в Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова на свой юбилейный концерт, посвящённый 20-летию творческого пути.

Как отмечает vk.com/odkkirova, программа под названием «20 лет вместе» – это не просто название, а воплощение общей истории, любви к музыке и искренней преданности своим слушателям. На протяжении двух десятилетий со сцены звучат задорные и трогательные, яркие и самобытные украинские песни, которые покоряют сердца зрителей.

Гости концерта окунутся в мир старинных украинских песен, которые хранят в себе мудрость веков и тепло родной земли, услышат авторские композиции, наполненные свежими идеями и искренними чувствами, песни наших земляков-мурманчан, которые коллектив с гордостью исполняет, поддерживая связь с родным краем, и, конечно же, любимые хиты из репертуара последних 15-20 лет, те самые песни, которые северяне знают, любят и которые стали частью нашей общей истории. Также гостей юбилейного концерта ждёт творческий сюрприз. (6+)

