20 марта завершается приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года»

Напомним, конкурс традиционно пройдёт в три этапа по девяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», специальная номинация «Отец года», «Приёмная семья» и «Спортивная семья». Заявки и конкурсные материалы принимают учреждения, подведомственные региональному министерству труда и социального развития Мурманской области – центры социальной поддержки населения по месту жительства.

С 22 марта по 5 апреля состоится отборочный этап в муниципалитетах. Одного победителя в каждой номинации определят комиссии, в состав которых войдут представители органов местного самоуправления, общественных организаций, СМИ. Председателями конкурсных комиссий станут руководители центров социальной поддержки населения.

С 12 по 20 апреля оргкомитет конкурса, возглавляемый заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой, определит победителей в каждой номинации. Они представят регион на всероссийском этапе конкурса «Семья года».

По итогам конкурса будет издана почётная книга «Семья года» с историями участников, описанием традиций и семейных ценностей.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства труда и социального развития Мурманской области.