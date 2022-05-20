20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом, который начнётся 24 мая и продлится 74 дня.

В рамках ремонтной кампании предстоит провести капитальный ремонт реакторной установки, главных циркуляционных насосов, компенсатора давления, системы техводы, цилиндров низкого давления №1 и 2 турбоагрегата №8, капитальный ремонт циркуляционного насоса. В соответствии с графиком будет осуществлен плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сблюдение диспетчерского графика нагрузки 820 МВт обеспечивается работой энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС. Блок №3 Кольской АЭС с 5 мая находится в планово-предупредительном ремонте.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.