20 мая в Мурманске пройдёт субботник по санитарной очистке территорий около водоёмов
20 мая большая уборка пройдёт на берегах озёр Семёновского, Окуневого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.
Первомайский административный округ:
10.00 - ручей Чистый в районе дома №107 по просп. Кольскому;
10.00 - озеро Глубокое (в районе разворотного кольца автобусов на ул. Крупской);
10.00 - зона отдыха озера Глубокое;
10.00 - набережная озера Ледовое.
Октябрьский административный округ:
11.00 - озеро Окуневое в районе дома № 9а по ул. Полухина и возле остановочного комплекса напротив Мурманского областного клинического многопрофильного центра (ул. Ломоносова, 18).
Ленинский административный округ:
10.00 - озеро Семёновское береговая зона по ул. Александрова в районе поворота к Центру образования «Лапландия» и зона отдыха в районе лодочной станции;
11.00 - территория возле домика «моржей» на Семёновском озере;
11.00 - набережная Кольского залива по Нижнеростинскому шоссе в районе здания №5.
Как сообщает администрация города Мурманска, все участники субботника будут обеспечены перчатками и мешками для мусора.