20 мая в Мурманске пройдёт субботник по санитарной очистке территорий около водоёмов

20 мая большая уборка пройдёт на берегах озёр Семёновского, Окуневого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.

Первомайский административный округ:

10.00 - ручей Чистый в районе дома №107 по просп. Кольскому;

10.00 - озеро Глубокое (в районе разворотного кольца автобусов на ул. Крупской);

10.00 - зона отдыха озера Глубокое;

10.00 - набережная озера Ледовое.

Октябрьский административный округ:

11.00 - озеро Окуневое в районе дома № 9а по ул. Полухина и возле остановочного комплекса напротив Мурманского областного клинического многопрофильного центра (ул. Ломоносова, 18).

Ленинский административный округ:

10.00 - озеро Семёновское береговая зона по ул. Александрова в районе поворота к Центру образования «Лапландия» и зона отдыха в районе лодочной станции;

11.00 - территория возле домика «моржей» на Семёновском озере;

11.00 - набережная Кольского залива по Нижнеростинскому шоссе в районе здания №5.

Как сообщает администрация города Мурманска, все участники субботника будут обеспечены перчатками и мешками для мусора.