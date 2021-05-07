20 мая в онлайн-формате стартуют III Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества

Продолжается регистрация на III Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества, которые в этом году пройдут в онлайн-формате с 20 по 21 мая. Программа включает пленарное заседание и ряд тематических секций с привлечением представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, общественных организаций России и Финляндии.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ключевыми темами для обсуждения в нынешнем году станут вопросы экономического сотрудничества приграничных территорий, развитие побратимских связей, перспективы развития эко- и этнотуризма в российско-финляндском приграничье. Также в рамках Дней приграничного сотрудничества в формате онлайн будет организован мастер-класс по изготовлению керамического изделия, открытие художественной выставки, блиц-курс по финского языку.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальной странице мероприятия.