20 октября – Всемирный день статистики

Растущий спрос на данные и внимание к официальной статистике привели к тому, что в 2010 году Организация Объединённых Наций объявила 20 октября Всемирным днём статистики. Эта дата отмечается один раз в пять лет. В 2025 году праздник пройдёт в 80 странах мира под девизом «Качественные статистические данные и информация для каждого».

Всемирный день статистики – это праздник не только сотрудников Росстата, но и 60 министерств и ведомств страны, которые участвуют в формировании официальной статистической информации.

В этот день мурманские статистики решили поделиться интересными фактами. Например, в 2024 году всеми субъектами официального статучёта было выполнено около 1800 работ.

Эту дату вправе отмечать и те, в отношении кого проводится федеральное статистическое наблюдение. А это 7,9 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а кроме того, население России. Статистическая информация помогает создать целостную картину ситуации в стране, а значит, и в мире. Поэтому участие жителей в любом статистическом наблюдении является гражданским долгом каждого. Всемирный день статистики – праздник всех пользователей статистической информации – представителей органов власти, научных и деловых кругов, СМИ, общественности, учащейся молодёжи. Так, за первое полугодие 2025 года сайт Мурманскстата посетили свыше 26 тысяч пользователей из 37 стран мира.

Статистические показатели позволяют наиболее точно охарактеризовать социально-экономическое положение региона и являются основой для принятия важных управленческих решений. Данные о том, как и чем живёт Мурманская область, собирает Мурманскстат – один из территориальных органов в системе Росстата.

С.А. Росляков, временно исполняющий обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, приводит несколько интересных статистических фактов по нашему региону. На начало 2025 года в Мурманской области проживали свыше 651 тысячи человек. В 2024 году 34 тысячи детей посещали дошкольные образовательные организации, 82 тысячи учащихся – организации общего образования. Высшее образование получали 8 тысяч студентов, среднее профессиональное – 18 тысяч.

В первом полугодии 2025 года среднесписочная численность работников организаций составила 240 тысяч человек.

Оборот розничной торговли и объём платных услуг населению остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года. Денежные доходы в среднем на душу населения возросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 89,5 тысячи рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций сложилась в размере 121,9 тысячи рублей. По данным обследования рабочей силы, уровень общей безработицы во II квартале 2025 года составил 2,5 процента.