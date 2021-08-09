20 организаций в Мурманской области получат субсидии на реализацию программ и проектов в сферах соцобслуживания и соцзащиты

Министерство труда и социального развития Мурманской области подвело итоги регионального конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов).

20 организаций получат субсидии в размере от 65 тысяч рублей до 654 тысяч рублей на реализацию программ, направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальную адаптацию инвалидов, а также на повышение профессиональной компетенции в области формирования доступной среды для инвалидов.

Всего на конкурсной основе распределено 6 млн рублей.

Социально значимые программы охватят не менее 3 тысяч граждан из числа людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, а также семей с детьми.

За счет средств субсидии некоммерческие организации смогут пополнить свою материально-техническую базу, провести важные для людей мероприятия, пройти обучение и т.д.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объем субсидий на конкурс в 2021 году увеличен с 4 до 10 млн рублей. Следующий конкурс будет объявлен в 1 квартале 2022 года.