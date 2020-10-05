20 проектов получат субсидии по программе губернаторского стартапа

Подведены итоги второго этапа конкурсного отбора на предоставление губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

«Конечно, повышенные возможности получают те, кто реализует социально ориентированные проекты. Среди победителей есть, в том числе, проекты, которые появятся взамен так называемых «наливаек» в многоквартирных домах. Большое количество проектов связано с образованием – это дополнительные центры образования для наших детишек, в том числе в ЗАТО. Прошу Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор оперативно отработать и заключить все необходимые договоры», – подчеркнул Андрей Чибис.

Приём заявок проходил с 10 по 24 августа. Подано 119 заявок на общую сумму более 97 млн рублей. Из них 31 заявка – в сфере производства, по 13 пришлось на туризм и бытовые услуги, 11 проектов – в сфере образования, 10 – общепита, 8 – спорта и отдыха, и 7 стартапов – в сфере семейного отдыха и детского развития.

Победителями признаны 20 проектов. Их инициаторам будут предоставлены субсидии в объеме 15,5 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по условиям программы победитель получает грант до 1 млн рублей, право на льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых, а также на бесплатное бухгалтерское, маркетинговое и юридическое сопровождение в течение первого года реализации проекта.

Кроме того, 27 июля в порядок приёма заявок была внесена серьёзная корректива – право на участие в конкурсе получили также самозанятые граждане.