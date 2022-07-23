20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)

Подведены итоги конкурса «Лидер ПСР-2021». Ежегодный конкурс среди лидеров в области развития производственной системы проводится для категорий «Работник» и «Руководитель» в два этапа – на станционном и дивизональном уровнях.

В первом этапе соревновательного процесса были награждены 20 специалистов атомной станции. Во втором, на уровне Концерна «Росэнергоатом», награду получил заместитель начальника цеха по обращению с радиоактивными отходами Кольской АЭС – Александр Владимирович Шустров, соавтор 23 предложений по улучшению. «Практика открытости и доверия между руководством и рядовыми сотрудниками – это эффективный механизм взаимодействия и повышения качества выполняемой работы. Большинство предложений рождаются в процессе обходов, при обсуждении конкретных производственных вопросов, с которыми работники сталкиваются ежедневно», – прокомментировал Александр.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ПСР – культура бережливого производства, которая помогает специалистам оптимизировать производственные и офисные процессы, повышать надёжность эксплуатации ответственных механизмов и оборудования Кольской АЭС, уменьшать затрачиваемое время на работу без потери качества. Статус «Лидер ПСР» получают специалисты, которые в течение всего года были приверженцами этой культуры.

В текущем году открыто 30 ПСР-проектов, в которых принимают участие 190 работников Кольской АЭС. Среди улучшений планируется: сокращение времени протекания планово-предупредительного ремонта для всех энергоблоков КАЭС, снижение дозовых нагрузок, повышение качества проектной документации.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.