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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.24 18:00

20% россиян в возрасте до 34 лет вообще не завтракают в рабочие дни!

Каждый пятый россиянин завтракает на работе, пропускает утренний приём пищи каждый восьмой. К такому неутешительному выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, во время которого россияне рассказали, где обычно едят перед работой и из чего состоит их завтрак. В опросе участвовали 1600 представителей экономически активного населения России, работающих на территории работодателя.

66% россиян в свои рабочие дни завтракают дома, 18% — на рабочем месте. Лишь 1% опрошенных выбирает для утреннего приёма пищи заведения общественного питания. 13% обычно пропускают завтрак в рабочие дни.

Мужчины предпочитают завтракать дома (68%). Женщины чаще завтракают на работе (21%) либо пропускают утренний приём пищи (16%). Но больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни, — среди опрошенных до 34 лет (20%).

Что на завтрак? По утрам рабочих будней 3 из 10 человек (29%) выбирают кашу. 28% опрошенных едят яичницу, омлет или вареные яйца. Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 13% утром доедают то, что есть в холодильнике. 13% ограничиваются чашкой кофе, 12% — чашкой чая. Творог на завтрак предпочитают 9% опрошенных, йогурт — 5%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, чай — мужчины.

Время проведения опроса: 16 сентября — 4 октября 2024 года.

 

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