20 сентября в Мурманске пройдёт городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее»

Форум станет масштабной площадкой для общения, обмена опытом и реализации идей молодых жителей города. Участников ждут образовательные лекции, мастер-классы, дискуссии и творческие активности.

Как сообщает администрация города Мурманска, принять участие в мероприятии могут жители Мурманска в возрасте от 14 до 35 лет.

Форум будет проходить в Мурманской государственной областной научной библиотеке. Регистрация обязательна (срок — до 17 сентября 2025 года). Количество мест ограничено. Регистрация доступна по ссылке: vk. cc/cOPBYp

Дополнительно каждому участнику будет предоставлен электронный сертификат.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30693&page=1