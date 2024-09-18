20 сентября в Мурманской области стартует новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности

В расписание осенней сессии включены 28 уроков по финансовой грамотности и профориентации, на которых слушатели узнают, как правильно распоряжаться своими деньгами, выбирать финансовые продукты, от чего зависят налоги и будущая пенсия.

Школьников ждут три новые темы и интерактивные задания: ученикам 5–7 классов расскажут, какими способами можно оплатить товары и услуги и как не попасться на уловки мошенников. Старшеклассников научат защищать свои права, если их нарушает финансовая организация, и познакомят с новой формой национальной валюты – цифровым рублем.

Откроет новый сезон руководитель департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп. Он расскажет об искусственном интеллекте и о том, какие профессии будут развиваться в будущем под его влиянием. Эфир состоится 20 сентября, в пятницу, в 9.30.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, осенняя сессия продлится до 13 декабря. Подробное расписание, информацию об экспертах и другие материалы – на сайте проекта. В этом году занятия будут проходить в прямом эфире с 1.00 до 18.00 по московскому времени, чтобы жители всех регионов страны смогли подобрать для себя удобный день и часы просмотра.

По итогам предыдущей сессии весной 2024 года Мурманская область вошла в число лидеров Северо-Запада по просмотрам онлайн-уроков и стала лидером по охвату – к проекту присоединились все без исключения школы и колледжи региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/